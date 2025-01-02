Зохра Агамирова начинает тренерскую карьеру

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, завершившая недавно свою карьеру, приступает к тренерской деятельности.

Как передает İdman.biz, первые шаги в статусе наставницы она будет делать в клубе "Оджаг Спорт". Клуб уже объявил о том, что Агамирова стала у них новым тренером по художественной гимнастике.

В период 6-11 января она проведет первые занятия, которые состоятся как в Спортивно-Концертном комплексе им.Гейдара Алиева, так и в Бакинском Олимпийском комплексе.

Отметим, что Агамирова дважды выступала на Олимпиаде, в ее активе бронза чемпионата Европы в упражнении с мячом, она является двукратной победительницей Игр Исламской Солидарности и неоднократной призеркой Универсиады.