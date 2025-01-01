Обнародован первый в 2025 году рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг членов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 1 января 2025 года.

Как сообщает Day.Az, первое место в списке с 500 очками заняла команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

На втором месте с 390 очками расположился олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, на третьем - легкоатлетка Анна Скидан (метание молота) - 315 очков.

Другой олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев (310 очков) выбыл из первой тройки и опустился на 4-е место.

Отметим, что рейтинговые очки рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования делятся на 5 категорий, и очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.