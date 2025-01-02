https://news.day.az/world/1720209.html Состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе Спикер ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью газете "Аль-Араби Аль-Джадид заявил", что завтра в Дохе состоятся переговоры о прекращении огня в Газе. По его словам, на этот раз есть большая вероятность успеха переговоров, передает Day.Az.
Состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе
Спикер ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью газете "Аль-Араби Аль-Джадид" заявил, что завтра в Дохе состоятся переговоры о прекращении огня в Газе.
По его словам, на этот раз есть большая вероятность успеха переговоров, передает Day.Az.
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