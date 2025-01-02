Состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Спикер ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью газете "Аль-Араби Аль-Джадид" заявил, что завтра в Дохе состоятся переговоры о прекращении огня в Газе.

По его словам, на этот раз есть большая вероятность успеха переговоров, передает Day.Az.