https://news.day.az/world/1720209.html

Состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Спикер ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью газете "Аль-Араби Аль-Джадид заявил", что завтра в Дохе состоятся переговоры о прекращении огня в Газе. По его словам, на этот раз есть большая вероятность успеха переговоров, передает Day.Az.