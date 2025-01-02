Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Парламента Черногории Андрии Мандичу.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Новость о гибели и ранениях людей в результате вооружённого нападения в городе Цетине, Черногория, глубоко опечалила нас. В связи с этой трагедией выражаю Вам, семьям и близким погибших, а также всему Вашему народу искренние соболезнования от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, также желая скорейшего выздоровления пострадавшим".