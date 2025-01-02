https://news.day.az/politics/1720219.html Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Парламента Черногории Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Парламента Черногории Андрии Мандичу. Как передает Day.Az, в письме говорится: "Новость о гибели и ранениях людей в результате вооружённого нападения в городе Цетине, Черногория, глубоко опечалила нас.
Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Парламента Черногории
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Парламента Черногории Андрии Мандичу.
Как передает Day.Az, в письме говорится:
"Новость о гибели и ранениях людей в результате вооружённого нападения в городе Цетине, Черногория, глубоко опечалила нас. В связи с этой трагедией выражаю Вам, семьям и близким погибших, а также всему Вашему народу искренние соболезнования от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, также желая скорейшего выздоровления пострадавшим".
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