В Иране перевернулся автобус,

В иранской провинции Южный Хорасан произошло ДТП с участием автобуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Общество Красного полумесяца провинции Южный Хорасан.

Сообщается, что перевернулся автобус, следовавший из Биренда в Нехбанд.

В результате аварии пострадали 16 человек.