https://news.day.az/world/1720103.html В Иране перевернулся автобус, много пострадавших В иранской провинции Южный Хорасан произошло ДТП с участием автобуса. Как передает Day.Az, об этом сообщило Общество Красного полумесяца провинции Южный Хорасан. Сообщается, что перевернулся автобус, следовавший из Биренда в Нехбанд. В результате аварии пострадали 16 человек.
В Иране перевернулся автобус, много пострадавших
В иранской провинции Южный Хорасан произошло ДТП с участием автобуса.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Общество Красного полумесяца провинции Южный Хорасан.
Сообщается, что перевернулся автобус, следовавший из Биренда в Нехбанд.
В результате аварии пострадали 16 человек.
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