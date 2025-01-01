https://news.day.az/world/1720012.html В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину На фоне остановки поставок российского газа через Украину 1 января представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину
На фоне остановки поставок российского газа через Украину 1 января представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что газовая инфраструктура Европы "достаточно гибка", чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Реагируя на сложившуюся ситуацию, в ЕК указали, что с 2022 года газовая инфраструктура была усилена новыми мощностями для импорта сниженного природного газа.
Ранее мы сообщали, что Россия приостановила поставки газа в Европу через Украину.
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