В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину

На фоне остановки поставок российского газа через Украину 1 января представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что газовая инфраструктура Европы "достаточно гибка", чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Реагируя на сложившуюся ситуацию, в ЕК указали, что с 2022 года газовая инфраструктура была усилена новыми мощностями для импорта сниженного природного газа.

Ранее мы сообщали, что Россия приостановила поставки газа в Европу через Украину.