МИД Азербайджана выразил соболезнования Черногории

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Монтенегро.

Как сообщает Day.Az, публикацией в связи с этим МИД Азербайджана поделился в социальных сетях.

"Мы глубоко опечалены смертельным нападением в городе Цетине, в результате которого погибли и ранены десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Отметим, что в городе Цетине в Монтенегро было совершено массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек и 4 получили ранения. Правительство объявило трехдневный траур. Все запланированные на начало нового года мероприятия в стране отменены.

Напомним, что это уже второе массовое убийство, совершенное в Цетине за последние два с половиной года. В результате инцидента 13 августа 2022 года 10 человек погибли, 6 получили ранения.