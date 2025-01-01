https://news.day.az/world/1720018.html

Сильный пожар на фабрике в Турции - ВИДЕО

В городе Кыркларели на северо-западе Турции начался сильный пожар на фабрике по производству детских игрушек. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причина возгорания пока не установлена. На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей AFAD, медиков и жандармерии. Продолжается работа по тушению пожара.