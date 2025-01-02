В США увеличилось количество жертв теракта - ФОТО - ВИДЕО
Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил со ссылкой на полицию телеканал ABC News.
Нападавший из Нового Орлеана был идентифицирован как 42-летний мужчина по имени Шамсуд Дин Джаббар, что позднее подтвердили в ФБР.
Шамсуд Дин Джаббар был гражданином США, родившимся и выросшим в Техасе, он также служил в армии США, а 4 года назад с ним вышло видео, по которому можно понять что он свободно говорит по-английски с американским акцентом. На фото Джаббар несколько месяцев назад.
Также опубликовано новое видео, показывающее начало атаки в Новом Орлеане.
Грузовик проехал мимо полицейской машины, а затем врезался в толпу.
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