В США увеличилось количество жертв теракта

Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил со ссылкой на полицию телеканал ABC News.

Нападавший из Нового Орлеана был идентифицирован как 42-летний мужчина по имени Шамсуд Дин Джаббар, что позднее подтвердили в ФБР.

Шамсуд Дин Джаббар был гражданином США, родившимся и выросшим в Техасе, он также служил в армии США, а 4 года назад с ним вышло видео, по которому можно понять что он свободно говорит по-английски с американским акцентом. На фото Джаббар несколько месяцев назад.

Также опубликовано новое видео, показывающее начало атаки в Новом Орлеане.

Грузовик проехал мимо полицейской машины, а затем врезался в толпу.