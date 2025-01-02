Стало известно число раненых после стрельбы в Нью-Йорке

В результате стрельбы в районе Куинс Нью-Йорка оказались ранены не менее 11 человек. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в полиции города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что, предположительно, большинство раненых являются подростками. Стрельба произошла возле ночного клуба Amazura в момент, когда клуб покидала большая группа людей.

Пострадавших доставили в местные больницы, включая Еврейскую больницу Лонг-Айленда и Детский медицинский центр Коэна. Отмечается, что ни одна из жертв стрельбы не находится в критическом состоянии.