Стрельба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 11 человек пострадали в результате стрельбы поблизости от ночного клуба "Амазура" в боро (районе) Квинс. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на полицию Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что белая "БМВ" подъехала к зданию клуба, после чего в здание зашел на данный момент неустановленный мужчина и открыл стрельбу внутри клуба. В "Амазуре" ранения получили шесть человек, а еще несколько пострадавших с огнестрельными ранениями забрали экипажи скорой помощи на прилегающих улицах.

Машина с преступником скрылась, полиция ведет поиски - при этом американские СМИ связывают этот инцидент с трагедией в Новом Орлеане, где 42-летний ветеран Вооруженных сил США врезался на грузовике в толпу празднующих Новый год местных жителей.