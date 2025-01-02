https://news.day.az/world/1720090.html Израильская армия ликвидировала двух представителей ХАМАС Израильская армия ликвидировала двух представителей ХАМАС, в том числе Махмуда Салаха, командира полиции ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ynet.
Израильская армия ликвидировала двух представителей ХАМАС
Израильская армия ликвидировала двух представителей ХАМАС, в том числе Махмуда Салаха, командира полиции ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ynet.
Сообщается, что в результате авиаудара, нанесенного в квартале аль-Маваси израильского города Хан-Юнис, был убит другой высокопоставленный представитель ХАМАС Хусам Шахван, чья должность приравнивается к должности бригадного генерала.
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