Израильская армия ликвидировала двух представителей ХАМАС, в том числе Махмуда Салаха, командира полиции ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ynet.

Сообщается, что в результате авиаудара, нанесенного в квартале аль-Маваси израильского города Хан-Юнис, был убит другой высокопоставленный представитель ХАМАС Хусам Шахван, чья должность приравнивается к должности бригадного генерала.