Кровавая стрельба в Черногории

В черногорском городе Цетино произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности директора полиции Лазарь Щепанович.

Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации СМИ, после кровавой разборки в пабе злоумышленник убил еще двух несовершеннолетних.

Сотрудники полиции, спецподразделения и армии часами искали подозреваемого. Но тот умер по дороге в медицинское учреждение, выстрелив себе в голову.