https://news.day.az/world/1720098.html Кровавая стрельба в Черногории - выросло число погибших - ФОТО - ВИДЕО В черногорском городе Цетино произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек. Как передает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности директора полиции Лазарь Щепанович - сообщает государственная телекомпания RTCG. Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и находятся в тяжелом состоянии.
Кровавая стрельба в Черногории - выросло число погибших - ФОТО - ВИДЕО
В черногорском городе Цетино произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек.
Как передает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности директора полиции Лазарь Щепанович.
Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и находятся в тяжелом состоянии.
Согласно информации СМИ, после кровавой разборки в пабе злоумышленник убил еще двух несовершеннолетних.
Сотрудники полиции, спецподразделения и армии часами искали подозреваемого. Но тот умер по дороге в медицинское учреждение, выстрелив себе в голову.
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