Маск призвал провести новые выборы в Великобритании

В Великобритании должны пройти новые выборы в парламент на фоне падения популярности правящей партии лейбористов в стране. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил американский бизнесмен Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Британии должны быть проведены новые выборы", - подчеркнул он, обращая внимание на рейтинги правящей партии в королевстве.

До этого издание Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск собирается проспонсировать правую партию Британии Reform UK на $100 млн. В интервью телеканалу GB News ее лидер Найджел Фараж заявил, что не знаком с планами предпринимателя профинансировать его партию.