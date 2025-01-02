https://news.day.az/society/1720128.html В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления Тарифный совет Азербайджана пересмотрел тариф на услугу отопления для населения. Как сообщили Day.Az в совете, себестоимость теплоснабжения для "Азеристиликтеджизат" в настоящее время составляет 1,10 маната за 1 кв. м. Но с 2011 года население платит всего 15 гяпиков за 1 кв. м, разницу покрывают госсубсидии.
В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления
Тарифный совет Азербайджана пересмотрел тариф на услугу отопления для населения.
Как сообщили Day.Az в совете, себестоимость теплоснабжения для "Азеристиликтеджизат" в настоящее время составляет 1,10 маната за 1 кв. м.
Но с 2011 года население платит всего 15 гяпиков за 1 кв. м, разницу покрывают госсубсидии.
Решено установить оптимальный тариф для населения - 30 гяпиков за 1 кв. м в месяц без счетчика или 14,6 маната за 1 Гкал (40-50 кв. м) при наличии счетчика.
Это снизит зависимость от госбюджета, расширит охват и повысит качество теплоснабжения.
Ранее мы сообщали, что Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.
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