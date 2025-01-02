Минздрав Азербайджана о фальшивых дипломах некоторых хирургов

В СМИ распространилась противоречивая информация о правовой основе профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность в стране. В связи с этим министерством здравоохранения и Генеральной прокуратурой было проведено предварительное расследование.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Day.Az.

Как отмечается, по полученным данным, в ряде случаев документы о медицинском образовании и свидетельства, подтверждающие право на занятие практической медицинской деятельностью в сфере пластической хирургии, были сфальсифицированы.

"Возникла необходимость комплексной проверки правовой основы документов, допускающих медицинских специалистов к работе в сфере пластической хирургии. В связи с этим соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджанской Республики создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, до 31 января 2025 года должны лично представить в министерство здравоохранения Азербайджанской Республики нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др.

Непредставление документов специалистом в установленном порядке и в установленный срок станет основанием для аннулирования его свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности", - отметили в министерстве.