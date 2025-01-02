Важная информация для владельцев газовых счетчиков

Как и каждый год, в конце 2023 года произошло обновление лимитов для газовых счетчиков.

Как передает Day.Az, счетчики со смарт-картами автоматически обновили свои данные с 31 декабря на 1 января ровно в полночь. С этого момента, после 00:00 оплата газа будет рассчитываться по тарифу 12 копеек (согласно лимиту 1200)..

Что касается абонентов с механическими счетчиками, процесс обновления лимитов может затянуться до 5 или 6 января. Это связано с тем, что в праздничные дни многие абоненты могут отсутствовать дома или находиться в гостях. Однако поводов для беспокойства нет - даже если обновление счетчика произойдет спустя несколько дней.

Важно отметить, что для каждого абонента сохраняется 365-дневный период использования. Например, если обновление механического счетчика произошло 5 января, то до 5 января следующего года абонент будет пользоваться газом по действующему тарифу и лимиту.