https://news.day.az/society/1720145.html Семьям шехидов и инвалидам войны вручат еще 1000 квартир В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще 1 000 квартир. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. Отмечается, что после Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны вручены 6,8 тыс. квартир, а всего за прошедший период - около 16 тыс. квартир.
Семьям шехидов и инвалидам войны вручат еще 1000 квартир
В 2025 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще 1 000 квартир.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что после Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны вручены 6,8 тыс. квартир, а всего за прошедший период - около 16 тыс. квартир.
В этом году гражданам данной категории будут переданы еще 1000 квартир.
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