Семьям шехидов и инвалидам войны вручат еще 1000 квартир

В 2025 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще 1 000 квартир.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что после Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны вручены 6,8 тыс. квартир, а всего за прошедший период - около 16 тыс. квартир.

В этом году гражданам данной категории будут переданы еще 1000 квартир.