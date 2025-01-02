Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Монтенегро

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Монтенегро Якову Милатовичу письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате вооруженного нападения в городе Цетине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения в городе Цетинье.

Разделяя Вашу боль связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Монтенегро, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.