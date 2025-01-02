https://news.day.az/officialchronicle/1720200.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Монтенегро Президент Ильхам Алиев направил Президенту Монтенегро Якову Милатовичу письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате вооруженного нападения в городе Цетине. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Монтенегро
Президент Ильхам Алиев направил Президенту Монтенегро Якову Милатовичу письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате вооруженного нападения в городе Цетине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения в городе Цетинье.
Разделяя Вашу боль связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Монтенегро, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре