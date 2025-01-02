Европейская гимнастика представила календарь-2025

Европейская гимнастика (EG) обнародовала календарь соревнований на 2025 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, два крупных континентальных старта будут проведены в Азербайджане. В частности, в Гяндже с 9 по 11 ноября пройдут Европейские соревнования возрастных групп по аэробике, а с 14 по 16 ноября - чемпионат Европы по аэробике.

Это будет первый случай, когда Гянджа примет официальные международные соревнования по гимнастике.