https://news.day.az/world/1720221.html Сильное землетрясение в Китае - ВИДЕО В китайском уезде Юннин города Иньчуань произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как передает Day.Az, об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей. По данным пресс-службы, подземные толчки были зафиксированы в 10:01 по пекинскому времени (05:01 мск).
Сильное землетрясение в Китае - ВИДЕО
В китайском уезде Юннин города Иньчуань произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
По данным пресс-службы, подземные толчки были зафиксированы в 10:01 по пекинскому времени (05:01 мск). Эпицентр наблюдался в точке с координатами 38,4 градуса северной широты и 106,22 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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