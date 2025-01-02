Турция ужесточила штраф для «лазерных хулиганов»

Штраф за умышленное использование лазерных указок при взлете, посадке или рулении самолетов в Турции с 1 января 2025 года повышен на 43,93 процента и превысил отметку 131 тыс. лир (более 3,7 тыс. долларов).

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение Главного управления гражданской авиации Турции опубликовано в среду в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

За использование приборов, вызывающих дым на борту лайнера, будет взиматься штраф на сумму 19 668 лир (около 550 долларов).

Такой же суммой штрафа будут облагаться буйные пассажиры, проявляющие агрессию в салоне самолета либо спорящие с бортпроводниками и другими пассажирами, а также препятствующие нормальной работе экипажа.

Лицам, отказывающимся от прохождения проверок на территории воздушной гавани либо мешающим работе сотрудников служб безопасности, придется выплатить штраф на сумму более 26 тыс. лир (742 доллара).