Баку осудил трагический инцидент в Новом Орлеане

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, осудив нападение в Новом Орлеане, в результате которого десятки людей погибли и получили ранения.

Как сообщает Day.Az, заявление опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем наезд автомобиля на толпу, в результате которого погибли и пострадали десятки людей в Новом Орлеане, США. Наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и близкими. Азербайджан безоговорочно осуждает все акты терроризма в любых формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

Напомним, что инцидент произошел 1 января в Новом Орлеане. По последним данным, в результате наезда число погибших возросло до 15 человек, а более 35 получили ранения.