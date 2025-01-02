Землетрясение на юге Ирана

На юге Ирана произошло землетрясение с магнитудой 4,6.

Как сообщает Day.Az, об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.