https://news.day.az/world/1720051.html Землетрясение на юге Ирана На юге Ирана произошло землетрясение с магнитудой 4,6. Как сообщает Day.Az, об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Согласно его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Землетрясение на юге Ирана
На юге Ирана произошло землетрясение с магнитудой 4,6.
Как сообщает Day.Az, об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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