В России введут режим высылки иностранцев

Миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в России, начнет действовать с 5 марта 2025 года, когда вступит в силу соответствующий закон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно законодательству, иностранцы-нарушители будут ограничены в отдельных правах и свободах, к ним также будут применяться меры федерального государственного контроля в сфере миграции. Режим высылки коснется иностранного гражданина со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Реестр контролируемых лиц

Для контролируемых лиц будет установлен ряд обязанностей. В частности, они должны информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из России.

В случае неоднократного неисполнения контролируемым лицом обязанностей принимается решение о его помещении в спецучреждение и депортации. По просьбе иностранца, помещенного в спецучреждение, о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы или учебы, защитник, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности.

Об ограничительных мерах

Для контролируемых лиц будет введен ряд ограничительных мер. В частности, такие иностранцы не смогут зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальными предпринимателями, приобрести транспорт, недвижимость, поставить на учат автомобиль или зарегистрировать право на недвижимость. Кроме того, им запретят управлять автотранспортом, откажут в открытии банковского счета и осуществлении ряда банковских операций. Контролируемые иностранцы не смогут заключить брак.

Как сообщили в МВД России, запуск реестра контролируемых лиц позволит дополнительно усилить контроль за миграционными потоками и минимизировать незаконную миграцию. Информация о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре будет размещаться на официальном сайте МВД России и предоставляться без взимания платы.

Как не попасть в реестр

Во избежание попадания в реестр контролируемых лиц иностранным гражданам, находящимся или планирующим прибытие в РФ, стоит пройти разовую процедуру обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирование. Также рекомендуется заблаговременно обращаться за получением и продлением миграционных документов. Кроме того, стоит следить за сроками действия патента и оплатой авансовых платежей, а также своевременно уведомлять МВД России о местах своего фактического проживания и осуществления трудовой деятельности.

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