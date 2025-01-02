Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба»

2 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса "Шахдаг" отеле Lakeside, и строительством здания "Лыжного клуба" Комплекса лыжного стадиона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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