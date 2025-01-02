https://news.day.az/sport/1720130.html Волейболистка сборной Азербайджана помогла "Вашашу" выйти в полуфинал "Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, вышел в полуфинал Кубка Венгрии. Как передает İdman.biz, в ответном четвертьфинальном матче чемпион страны обыграл "Уйпешт" со счетом 3:0, повторив результат первой встречи. Айшан набрала четыре очка.
Волейболистка сборной Азербайджана помогла "Вашашу" выйти в полуфинал
"Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, вышел в полуфинал Кубка Венгрии.
Как передает İdman.biz, в ответном четвертьфинальном матче чемпион страны обыграл "Уйпешт" со счетом 3:0, повторив результат первой встречи. Айшан набрала четыре очка.
Теперь "Вашаш" переключится на матчи чемпионата Венгрии, в котором уверенно лидирует.
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