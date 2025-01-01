https://news.day.az/economy/1720017.html Новый режим возврата НДС за медуслуги в Азербайджане для иностранцев В Азербайджане с 1 января иностранцам и лицам без гражданства НДС за медицинские услуги будет возвращен в режиме tax-free. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.
Новый режим возврата НДС за медуслуги в Азербайджане для иностранцев
В Азербайджане с 1 января иностранцам и лицам без гражданства НДС за медицинские услуги будет возвращен в режиме tax-free.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закона, порядок возврата НДС за медицинские услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства медучреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой, будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.
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