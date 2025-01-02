https://news.day.az/sport/1720112.html "Сумгайыт" подпишет контракт с африканским нападающим Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт", потерявшая во время зимнего перерыва таких ведущих игроков, как Рахим Садыгов и Джордан Резабала, продолжает работу по усилению своего состава. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "Химики" готовятся подписать нового нападающего.
"Сумгайыт" подпишет контракт с африканским нападающим
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт", потерявшая во время зимнего перерыва таких ведущих игроков, как Рахим Садыгов и Джордан Резабала, продолжает работу по усилению своего состава.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "Химики" готовятся подписать нового нападающего.
Представитель "Города молодежи" в ближайшие дни подпишет контракт с африканским форвардом. Сообщается, что он является игроком сборной и выступает в одной из европейских стран.
Отметим, что "Химики", имея в активе 20 очков после 18-го тура, ушли на зимний перерыв на шестом месте.
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