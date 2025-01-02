Блинкен обсудил с французским коллегой ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Баро.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Госдепартамент США.

В ходе беседы Блинкен подчеркнул важность соблюдения международного гуманитарного права в связи с событиями в Сирии, защиты гражданских лиц и меньшинств в этой стране.