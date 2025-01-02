https://news.day.az/world/1720061.html Блинкен обсудил с французским коллегой ситуацию в Сирии Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Баро. Как передает Day.Az, об этом сообщил Госдепартамент США.
Блинкен обсудил с французским коллегой ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Баро.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Госдепартамент США.
В ходе беседы Блинкен подчеркнул важность соблюдения международного гуманитарного права в связи с событиями в Сирии, защиты гражданских лиц и меньшинств в этой стране.
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