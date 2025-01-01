https://news.day.az/world/1720030.html Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии - десятки пропавших без вести Лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья Италии, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, лодка затонула у берегов острова Лампедуза. Спасены семь человек, среди которых 8-летний мальчик из Сирии, мечтавший воссоединиться с отцом, проживающим в Германии.
Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии - десятки пропавших без вести
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья Италии, более 20 человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, лодка затонула у берегов острова Лампедуза.
Спасены семь человек, среди которых 8-летний мальчик из Сирии, мечтавший воссоединиться с отцом, проживающим в Германии. Его мать также была на борту, но о ее судьбе ничего не известно.
Выжившие рассказали, что среди пропавших находятся пять женщин и трое детей.
Лодка вышла из ливийского города Зувара поздно вечером в понедельник. Тела погибших пока не обнаружены.
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