Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии

Лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья Италии, более 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, лодка затонула у берегов острова Лампедуза.

Спасены семь человек, среди которых 8-летний мальчик из Сирии, мечтавший воссоединиться с отцом, проживающим в Германии. Его мать также была на борту, но о ее судьбе ничего не известно.

Выжившие рассказали, что среди пропавших находятся пять женщин и трое детей.

Лодка вышла из ливийского города Зувара поздно вечером в понедельник. Тела погибших пока не обнаружены.