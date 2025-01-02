В Черногории произошла стрельба

В городе Цетине Черногории произошла стрельба, которая унесла жизни семи человек, включая двух несовершеннолетних.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TVCG со ссылкой на местную полицию.

"Сегодня во второй половине дня в ресторане мужчина А.М. (45 лет) с применением огнестрельного оружия лишил жизни нескольких человек. Вооружившись, он покинул заведение и скрылся", - рассказали полицейские.

Журналисты утверждают, что под инициалами скрывается гражданин по имени Ако Мартинович. Известно, что до инцидента в Цетине его задерживали за незаконное хранение оружия.

Причина стрельбы уточняется. Предполагается, что инцидент произошел в результате личной ссоры. В стране будет объявлен трехдневный траур.

Ранее мы сообщали, что по меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).