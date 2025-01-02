https://news.day.az/economy/1720109.html В Европе сообщили о росте цены на газ Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после прекращения транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Европе сообщили о росте цены на газ
Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после прекращения транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $543,4 за 1 тыс. куб. м, или €50,705 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Недавно в Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину.
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