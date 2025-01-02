Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Как сообщает Day.Az, во время первой Карабахской войны азербайджанский герой Натиг Гасымов в течение пяти дней в одиночку, без воды и пропитания, сражался с армянскими боевиками.

Н.Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабекского района Азербайджанской Республики. После нападения армянских вооруженных формирований на суверенные территории Азербайджанской Республики в 1991 году добровольно записался в батальон "Гарадаг шахинлери", организованный в Агдамском районе, участвовал в боях по защите Родины.

В марте 1992 года в неравном бою с противником шесть членов отряда, в котором сражался Н.Гасымов, погибли. Заняв позицию в албанской церкви села Пирляр Ходжалинского района, Н.Гасымов в течение 5 дней в одиночку продолжал вести бой. Он сдался после того, как армяне пригрозили ему расстрелом взятых ими в плен жителей Ходжалы.

Свидетелями пленения Натига Гасымова армянскими боевиками были российский и итальянский журналисты - Константин Смирнов и Энрико Сарзина. Это было описано в статьях, опубликованных в номерах 14 и 15 за 1992 год в российском журнале "Огонек".

25 июня 2024 года распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личную отвагу, проявленную при выполнении боевого задания, Натигу Гасымову было присвоено звание Национального героя (посмертно).