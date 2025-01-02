https://news.day.az/economy/1720083.html Нефть на мировых рынках подорожала В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,24% и составила $74.82 за баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в феврале, повысилась на 0,26% и составила $71.91.
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,24% и составила $74.82 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в феврале, повысилась на 0,26% и составила $71.91.
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