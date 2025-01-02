Турецкие компании в 2025 году займутся электроснабжением Сирии

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что электроэнергетические компании республики в течение 2025 года будут заниматься вопросами обеспечения Сирии электричеством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компания EÜAŞ в 2025 году будет работать над удовлетворением потребностей Сирии в электроэнергии. У EÜAŞ есть значительный опыт в этой сфере. Мы будем стремиться к достижению стабильности в регионе. Это то распоряжение, которое мы получили от нашего президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана]", - сказал министр, чьи слова приводит газета Dünya. EÜAŞ - это крупнейшая государственная компания по производству электроэнергии. Она обеспечивает наибольшие объемы производства электроэнергии в Турции.

Второй компанией, которая, как заявил Байрактар, будет помогать Сирии в обеспечении электричеством, является TEİAŞ . "Мы стремимся к большему усилению TEİAŞ. Мы сейчас реализуем новую архитектуру передачи электроэнергии с увеличенной пропускной способностью. 2025 год станет важным годом для развития TEİAŞ. Важная задача компании на этот период - удовлетворение потребностей в электроэнергии нашего соседа, Сирии. И в этом контексте TEİAŞ также будет выполнять свой международный долг", - сказал он.

В конце декабря Байрактар сообщил, что представители Минэнерго Турции намерены в скором времени отправиться в Сирию для изучения ее энергетической инфраструктуры, проработки совместных проектов с новыми властями страны, в том числе по поставкам электроэнергии. По его словам, совместно с новыми властями Сирии планируется подготовить генеральный план развития электроэнергетики. Министр также добавил, что речь может идти и о поставках турецкой электроэнергии в Ливан через Сирию.