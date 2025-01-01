Египет получил от ЕС первый транш в размере 1 млрд евро

Первый транш экономической помощи Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули, выступая на пресс-конференции в Каире.

"ЕС направил Египту первый транш в размере 1 млрд евро в рамках реализации программы поддержки египетской экономики. Средства поступили на счет ЦБ в прошлую пятницу", - указал Мадбули, слова которого привел телеканал Sada el-Balad. Рост ВВП страны в 2024 году составил 3,5%, по мнению главы правительства, этот факт следует расценивать как "знак продвижения властей в правильном направлении". О доверии Каиру в экономических вопросах, убежден Мадбули, свидетельствует и соглашение с Международным валютным фондом, который 25 декабря прошлого года выделил Египту кредит в размере $1,2 млрд.

По словам премьера, правительство разработало "четкий план" на 2025 год, который призван обеспечить выполнение государством всех своих финансовых обязательств и стабилизацию цен на основные продукты "к наступлению месяца Рамадан.

17 марта 2024 года на саммите в Каире ЕС согласился выделить Египту финансовую помощь в размере 7,4 млрд евро и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. 29 июня того же года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Египет объявила о выделении Каиру 1 млрд евро в рамках поддержки экономических реформ.

Сроки поступления следующих траншей европейской помощи на счета ЦБ Египта пока не установлены.