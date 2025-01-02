Почтена память Национального героя Полада Гашимова

Группа офицеров Министерства обороны Азербайджана и участники Отечественной войны почтили память национального героя, генерал-майора Полада Гашимова, в день его рождения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в церемонии также приняли участие члены семьи героя. Делегация посетила могилу Полада Гашимова на II Аллее почетного захоронения, где от имени руководства Министерства обороны были возложены цветы.

Сегодня исполняется 50 лет со дня рождения национального героя Азербайджана Полада Гашимова. Он родился 2 января 1975 года в селе Вяндам Габалинского района, а позже переехал с семьей в город Сумгайыт. Окончил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Генерал-майор Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года, отражая наступление армянских войск в ожесточенных боях в районе Товуза. О его гибели сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев. 14 июля тело генерал-майора было доставлено в его родное село Вяндам, а затем в Сумгайыт, где он жил. 15 июля он был похоронен на II Аллее почетного захоронения, рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым.

9 декабря 2020 года, указом главы государства, Поладу Гашимову посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.