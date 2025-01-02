В США дали прогноз после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

После терактов в Новом Орлеане и взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США. Об этом пишет The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники издания допустили, что в США будут действовать радикальные группировки. "Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию США, скорее всего, в форме небольших радикальных группировок, действующих по собственной инициативе, или террористов-одиночек", - дали прогноз в статье.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. В результате жертвой стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу. Подозреваемым является 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.