https://news.day.az/society/1720092.html Сильный пожар в Азербайджане - есть погибший В Товузском районе в частном доме произошел пожар, в результате погиб 71-летний мужчина. Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу. На месте пожара было обнаружено тело Фазиля Гусейнова (1954 г.р.), брата владельца сгоревшего дома. По факту ведется расследование.
Сильный пожар в Азербайджане - есть погибший
В Товузском районе в частном доме произошел пожар, в результате погиб 71-летний мужчина.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.
На месте пожара было обнаружено тело Фазиля Гусейнова (1954 г.р.), брата владельца сгоревшего дома.
По факту ведется расследование.
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