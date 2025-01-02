Сильный пожар в Азербайджане

В Товузском районе в частном доме произошел пожар, в результате погиб 71-летний мужчина.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

На месте пожара было обнаружено тело Фазиля Гусейнова (1954 г.р.), брата владельца сгоревшего дома.

По факту ведется расследование.