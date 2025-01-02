"Клубы не могут договориться по финансовым вопросам"

Испанская футбольная команда "Севилья" намерена приобрести нападающего "Карабаха" Жуниньо. Сам бразильский футболист хочет уйти. Однако клубы не могут прийти к согласию по финансовым вопросам. "Севилья" хочет купить дешево, "Карабах" намерен продать своего лучшего игрока по большей цене.

Об этом сообщил член Состава правления клуба "Карабах" Асиф Аскеров, передает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az.

Он сообщил, что переговоры продолжаются:

"Переговоры продолжаются, но результата пока нет. Даже если мы продадим Жуниньо и купим на его место другого игрока, то не сможем зарегистрировать его на следующие два матча Лиги Европы. Это станет возможным только в случае выхода в плей-офф".

Отметим, что следующие матчи в рамках Лиги Европы "Карабах" проведет 23 января дома против румынского "ФКСБ" и 30 января на выезде против греческого "Олимпиакоса".