Автор: Хаял Хатамзаде

2025 год начался с пинка для Макрона. Париж, снова пожинает плоды своей колониальной политики. Её выдворяют из ещё одной страны, которая устала терпеть вмешательство Франции в ее дела.

На этот раз речь идет о Кот-д'Ивуаре. Президент этой страны Алассан Уаттара недавно заявил, что французский контингент будет выведен из страны. Выступая с обращением к нации, Уаттара сказал, что ивуарийцы должны гордиться модернизированное состояние собственных вооруженных сил. "В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", - заявил он, чётко дав понять, что его страна стремится к большей независимости.

Пинок французским войскам из Кот-д'Ивуара стал ещё одним свидетельством того, как другим странам надоело вмешательство Франции и ее колониальные амбиции не отпускающие ее столетиями. Франция, которая использовала Африку как источник ресурсов и пыталась сохранять контроль через военные базы, теперь сталкивается с растущим сопротивлением. Страны Африки все больше заявляют, что не желают быть объектом французского неоколониализма, и требуют уважения своего суверенитета.

Недавние события в Сенегале подтверждают эту тенденцию. Власти страны объявили о решении закрыть все военные базы иностранных сил на своей территории. "Президент Республики принял решение закрыть все иностранные военные базы в самом ближайшем будущем", - заявил политический лидер Сенегала Усман Сонко. Это заявление, скорее всего, направлено прежде всего против Франции, которая поддерживает значительное военное присутствие в Сенегале. Сенегальский президент Бассиру Диомай Фая ещё в ноябре подчёркивал, что его страна - суверенна, а суверенитет не предполагает нахождение иностранных военных баз.

Недовольство Францией, как внешне, так и внутри страны, нарастает. Недаром недавно Euronews отметили, что 2024 год стал одним из самых тяжёлых для Макрона. Его карьера оказалась под серьёзным ударом из-за политических и экономических трудностей, с которыми столкнулась Франция. Макрон, которого когда-то считали сильным проевропейским лидером, теперь борется за своё политическое выживание, рискуя стать "хромой уткой".

Проблемы во Франции начали нарастать ещё в июне, когда партия Макрона потерпела поражение на выборах в Европарламент: ультраправое "Национальное объединение" получило 30 из 81 места, отведённого Франции. Вскоре последовали внеочередные выборы внутри страны, на которых Макрон потерял центристское большинство в Национальной ассамблее.

Сам Макрон признал, что его решение провести досрочные выборы только усугубило политический кризис. Однако это признание вряд ли поможет Франции справиться с её проблемами. Вместо того чтобы сосредоточиться на решении внутренних вопросов, Франция продолжает навязывать своё влияние за рубежом, особенно в Африке, где её позиции также ослабевают.

Таким образом, попытки Макрона укрепить роль Франции на международной арене обернулись усилением недовольства как за границей, так и внутри страны. Это наглядно показывает, что Франция сегодня не способна решать даже собственные внутренние проблемы, не говоря уже о том, чтобы диктовать что-то другим странам.