Новые тарифы на природный газ в Азербайджане

В Азербайджане установлены новые тарифы на природный газ.

Как сообщает Day.Az, решение принято на заседании Тарифного совета.

"Средний внутренний тариф на газ в Азербайджане ниже себестоимости. Для предотвращения экономических потерь, обеспечения рентабельности и привлечения инвестиций потребовалось новое тарифное регулирование", - сообщили в совете.

Тариф на газ для централизованных котельных многоквартирных домов не изменился в рамках социальной политики государства и стимулирования эффективного использования энергоресурсов.

Объемы годового потребления для населения:

тариф за 1 куб.м природного газа при потреблении до 1200 куб.м повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;

тариф при потреблении от 1200 до 2500 куб.м повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;

тариф при потреблении свыше 2500 куб.м повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 куб.м природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

для 48% абонентов - 32 гяпик;

для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;

для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 куб.м природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Ранее мы сообщали, что Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.