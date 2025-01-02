https://news.day.az/economy/1720116.html В Баку зафиксирован рост стоимости платных услуг Стоимость платных услуг, оказанных населению города Баку в январе-ноябре 2024 года, составила 6 940,3 миллиона манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление статистики города Баку. Согласно данным, этот показатель на 9,2 процента больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В Баку зафиксирован рост стоимости платных услуг
Стоимость платных услуг, оказанных населению города Баку в январе-ноябре 2024 года, составила 6 940,3 миллиона манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление статистики города Баку.
Согласно данным, этот показатель на 9,2 процента больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Было отмечено, что юридическими лицами населению были оказаны услуги на сумму 6 643,9 миллиона манатов, что составило 95,7 процента от общей стоимости услуг.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре