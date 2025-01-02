В Баку зафиксирован рост стоимости платных услуг

Стоимость платных услуг, оказанных населению города Баку в январе-ноябре 2024 года, составила 6 940,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно данным, этот показатель на 9,2 процента больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Было отмечено, что юридическими лицами населению были оказаны услуги на сумму 6 643,9 миллиона манатов, что составило 95,7 процента от общей стоимости услуг.