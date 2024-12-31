https://news.day.az/officialchronicle/1719954.html Президент Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня С учетом массового вооружения Армении мы значительно увеличили наш военный бюджет на следующий год. Он достиг рекордного уровня - поднялся до отметки в 8,4 миллиарда манатов.
Президент Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня
С учетом массового вооружения Армении мы значительно увеличили наш военный бюджет на следующий год. Он достиг рекордного уровня - поднялся до отметки в 8,4 миллиарда манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Мы были вынуждены увеличить его до этого уровня, потому что не можем отставать в гонке вооружений, развязанной Арменией на Южном Кавказе", - добавил Президент Азербайджана.
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