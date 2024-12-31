https://news.day.az/officialchronicle/1719951.html Президент Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году Считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это - вооружение Армении.
Президент Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году
Считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это - вооружение Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах", - отметил глава государства.
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