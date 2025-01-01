https://news.day.az/society/1720010.html Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки: 1.
Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. улице Зарифы Алиевой;
3. проспекте Нефтчиляр, напротив торгового центра "Парк Бульвар";
4. шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении транспортной развязки "Хырдалан";
5. проспекте Зии Буниятова, между пересечениями с улицей Ахмеда Раджабли и проспектом Ататюрка.
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