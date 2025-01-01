Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. улице Зарифы Алиевой;

3. проспекте Нефтчиляр, напротив торгового центра "Парк Бульвар";

4. шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении транспортной развязки "Хырдалан";

5. проспекте Зии Буниятова, между пересечениями с улицей Ахмеда Раджабли и проспектом Ататюрка.