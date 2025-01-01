https://news.day.az/society/1720010.html

Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки: 1.