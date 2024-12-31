Роя Тагиева награждена орденом «Шараф»

За многолетнюю эффективную деятельность в сфере культуры Азербайджанской Республики Роя Сейфеддин гызы Тагиева награждена орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.