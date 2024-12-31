https://news.day.az/officialchronicle/1719903.html Роя Тагиева награждена орденом «Шараф» - РАСПОРЯЖЕНИЕ За многолетнюю эффективную деятельность в сфере культуры Азербайджанской Республики Роя Сейфеддин гызы Тагиева награждена орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Роя Тагиева награждена орденом «Шараф» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
За многолетнюю эффективную деятельность в сфере культуры Азербайджанской Республики Роя Сейфеддин гызы Тагиева награждена орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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