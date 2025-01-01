Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан вызван в МИД Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи иранской стороне был выражен резкий протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и главы нашего государства, прозвучавшими 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана, имам-джума Ардебиля Сейида Хасана Амели и транслируемыми на радио- и телевизионных каналах иранской "Новостной сети".

Вместе с тем, было доведено до сведения недовольство в связи с серьезным разжиганием в последнее время в Иране среди населения откровенно антиазербайджанских настроений.

Было доведено до сведения иранского представителя, что антиазербайджанская пропаганда в Иране не соответствует духу двусторонних отношений, целям и задачам, поставленным перед нашими странами. Было отмечено, что подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление двусторонних межгосударственных и межличностных отношений.

Было выражено требование положить конец таким провокациям против нашей страны.