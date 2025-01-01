https://news.day.az/world/1720006.html В Испании подтопило 200-тысячный город - ВИДЕО В Испании в новогоднюю ночь подтопило 200-тысячный город. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как потоки воды стремительно заполнили улицы города, превращая их в настоящие реки.
В Испании подтопило 200-тысячный город - ВИДЕО
В Испании в новогоднюю ночь подтопило 200-тысячный город.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как потоки воды стремительно заполнили улицы города, превращая их в настоящие реки.
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