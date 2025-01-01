В Испании подтопило 200-тысячный город

В Испании в новогоднюю ночь подтопило 200-тысячный город.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как потоки воды стремительно заполнили улицы города, превращая их в настоящие реки. 